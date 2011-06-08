В петербургской ИК №7 нашли спрятанные телефоны в продуктовой посылке

Попытку пресекли при стандартной проверке корреспонденции.

В исправительном учреждении № 7 Санкт-Петербурга пресечена попытка незаконной передачи осужденному запрещённых предметов.Во время досмотра одной из посылок сотрудники обнаружили два мобильных телефона и зарядное устройство, спрятанные среди пищевых продуктов — в частности, в сладостях.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за подобные действия предусмотрено административное наказание — штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с последующей конфискацией предметов.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к попытке доставки запрещённых вещей на территорию учреждения.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура потребовала обратить "Южуралзолото" в доход государства.

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