Пенсионеров Петербурга начали бесплатно обучать работе в мессенджере MAX

В городских центрах соцобслуживания стартовали курсы по освоению национальной платформы. Пожилым людям помогают устанавливать приложение, обмениваться сообщениями и создавать чаты для повседневного общения.

В комплексных центрах социального обслуживания районов Петербурга запустили бесплатные занятия для пенсионеров по использованию отечественного мессенджера MAX. Как сообщили в Смольном 5 марта, обучение организовано в рамках городского проекта "Забота о людях серебряного возраста".

На уроках слушателям объясняют, как установить и настроить приложение, обмениваться текстовыми сообщениями, создавать тематические каналы и групповые чаты. Сотрудники центров также рассказывают о способах интеграции цифровых технологий в ежедневные дела. Губернатор Александр Беглов отметил, что полученные навыки позволят людям старшего поколения расширить круг общения, быстрее решать бытовые вопросы и сделать жизнь более комфортной.

По данным "Ротонды", сейчас занятия проходят в восьми районах города, в том числе в Василеостровском, где курс посещают 30 человек. Уроки по цифровой грамотности организуют один-два раза в неделю. В дальнейшем обучение станет доступно во всех районах Петербурга. В феврале этого года возможностями мессенджера заинтересовались на федеральном уровне. Депутат Госдумы Сергей Боярский и писательница Дарья Донцова протестировали функции MAX на кассе самообслуживания в одном из супермаркетов. Они обратили внимание, что через платформу можно подтверждать льготный статус пенсионера.

Фото: pxhere