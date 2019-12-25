Мужчина приобрел настенный календарь, в котором рабочие и выходные дни были обозначены неверно. Из-за ошибки он не смог попасть в госорганы и теперь требует компенсацию.

Мировой судья судебного участка №22 Санкт-Петербурга приняла к производству иск Владислава к гипермаркету "О"Кей". Мужчина оказался недоволен красными и черными днями купленного в магазине календаря.

В январе 2026 года истец купил в "О"Кее" настенный календарь. В нем все дни оказались разделены на черные и красные. Первые – рабочие, вторые – выходные.

Доверившись этому календарю, 9 января петербуржец решил посетить государственные органы, но они оказались закрыты. Черное девятое число оказалось красным, сообщает в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Ответчик принес свои извинения после жалобы Владислава и пообещал провести по факту ошибки проверку. Также петербуржец вовремя заметил, что в купленном календаре 9 марта окрашено в черный цвет, несмотря на то, что россияне в этот день отдыхают. Такая же история и с 11 мая.

Истец заявил, что календарь содержит 25 процентов информации, вводящей в заблуждение и обратился в суд, желая вернуть деньги (399 рублей). Помимо этого, Владислав требует взыскать с ответчика неустойку в размере 71 рубля и 82 копеек, моральный вред в размере 5 тысяч рублей, убытки на юридическую помощь (6 тысяч рублей) и штраф по Закону о защите прав потребителей.

Ранее на Piter.TV: полиция раскрыла кражу Land Rover в Янино.

Фото: Piter.TV