Генпрокуратура потребовала обратить "Южуралзолото" в доход государства

В надзорном ведомстве объяснили свои претензии к компании.

Генеральная прокуратура России подала в судебную инстанцию иск об обращении в доход страны компании "Южуралзолото", относящейся к миллиардеру Константину Струкову. В поданном иске заместитель генпрокурора требует обратить в собственность государства 100 процентов долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК". Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился собственный источник в надзорном ведомстве. Известно, что бизнесмен в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемого им предприятия. Мужчина создал ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). Подозреваемый является с 2000 года депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года - заместителем председателя Заксобрания.

Напомним, что холдинг производит 450 тысяч унций золота ежегодно, а также осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Капитализация компании превышает 180 миллиардов рублей при ежегодной выручке в 54 миллиарда рублей и прибыли в 34 миллиарда рублей.

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