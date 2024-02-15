Прокуратура требует изъять имущество экс-замглавы ФСИН Петербурга

Ранее мужчина получил 11 лет в ИК за взятки на сумму свыше 710 млн рублей.

В суде Петроградского района Северной столицы рассматривают иск против бывшего заместителя руководителя петербургского отделения ФСИН Сергея Моисеенко. Прокуратура требует изъять в пользу государства имущество коррупционера, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено в суде, за время службы во ФСИН обвиненный мужчина заработал 11,3 млн рублей, однако его расходы на путешествия и подарки значительно превысили эту сумму, что и вызвало подозрения в законности происхождения его денежных средств.

Известно, что Моисеенко владеет 14-ю объектами недвижимости в одной только России. У бывшего фсиновца также есть 4 объекта в Испании и 9 дорогих автомобилей на сумму более 185,5 млн рублей.

Генпрокуратура в иске настаивает, что часть имущества была приобретена Моисеенко по заниженным ценам или через мнимые сделки, и требует обратить в доход государства имущество на сумму 127 646 360 рублей.

По данному иску назначено предварительное судебное заседание, были приняты обеспечительные меры.

Ранее мы рассказывали, что от 3 до 4 лет условно получили участники хищения бюджетных средств в Петербурге.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга