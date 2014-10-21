От 3 до 4 лет условно получили участники хищения бюджетных средств в Петербурге

Поставщик и подрядчик обманули подведомственный районной администрации ГКУ и украли 2 млн рублей.

Суд Ленинского района Северной столицы огласил приговор Матюшкину, Бочкареву и Петрову по обвинению в махинации, нацеленной на хищение бюджетных средств Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

В суде было установлено, что двое фигурантов уголовного дела – Матюшкин и Петров, – представляя компанию ООО "Матис", а также Бочкарев (подрдчик) вступили в сговор. После этого, 4 мая 2021 года, между ними и подведомственным администрации Адмиралтейского района СПб ГКУ "УБ" был заключен договор.

Согласно нему, из городской казны на комплексное благоустройство территории у дома №25 по Рижскому проспекту было выделено свыше 2 млн рублей, то есть значительно больше, чем подразумевал сам характер проводимых работ. Сотрудники ГКУ были обмануты с помощью подложного договора, якобы обосновывающего такие траты.

Суд назначил наказание: Матюшкину – 4 года условно с испытательным сроком 5 лет. Бочкареву и Петрову – 3 года условно с испытательным сроком 4 года, каждому. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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