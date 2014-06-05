Полиция Нижегородской области завершила расследование хищения 1,4 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным следствия, обвинение в мошенничестве предъявлено трем местным жительницам. Предварительно установлено, что одна из обвиняемых запросила из регионального бюджета 9,6 млн рублей на проведение спортивного мероприятия для школьников. Женщина вместе с двумя сообщницами предоставила фиктивные договоры на обеспечение питания, проживания и площадки для церемоний.
Соревнования в итоге не были проведены. Отмечается, что из полученных средств 8,1 млн рублей были направлены на погашение долгов по ранее выполненным контрактам. Оставшиеся деньги злоумышленницы присвоили себе. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Видео: ГУ МВД по Нижегородской области
