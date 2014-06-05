Предварительно установлено, что одна из обвиняемых запросила из регионального бюджета 9,6 млн рублей на проведение спортивного мероприятия для школьников.

Полиция Нижегородской области завершила расследование хищения 1,4 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, обвинение в мошенничестве предъявлено трем местным жительницам. Предварительно установлено, что одна из обвиняемых запросила из регионального бюджета 9,6 млн рублей на проведение спортивного мероприятия для школьников. Женщина вместе с двумя сообщницами предоставила фиктивные договоры на обеспечение питания, проживания и площадки для церемоний.

Соревнования в итоге не были проведены. Отмечается, что из полученных средств 8,1 млн рублей были направлены на погашение долгов по ранее выполненным контрактам. Оставшиеся деньги злоумышленницы присвоили себе. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле расследуют незаконный оборот почти 2 тонн нефрита.

Видео: ГУ МВД по Нижегородской области