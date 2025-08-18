  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:24
103
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Барнауле расследуют незаконный оборот почти 2 тонн нефрита

0 0

Эксперты оценили общую стоимость изъятого минерала в более чем 50 млн рублей.

В Барнауле расследуют незаконный оборот почти 2 тонн нефрита. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным следствия, подозреваемым является ранее судимый житель Новосибирской области. Осенью 2023 года злоумышленник нелегально приобрел 1 700 кг нефрита и спрятал его на придомовой территории. В апреле нынешнего года мужчину задержали в Барнауле при попытке продать около 200 кг минерала за 7 млн рублей.

Эксперты оценили общую стоимость изъятого нефрита в более чем 50 млн рублей. Он будет обращен в пользу государства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете.

Видео: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Теги: барнаул, незаконный оборот, нефрит, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии