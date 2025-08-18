Эксперты оценили общую стоимость изъятого минерала в более чем 50 млн рублей.

В Барнауле расследуют незаконный оборот почти 2 тонн нефрита. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным следствия, подозреваемым является ранее судимый житель Новосибирской области. Осенью 2023 года злоумышленник нелегально приобрел 1 700 кг нефрита и спрятал его на придомовой территории. В апреле нынешнего года мужчину задержали в Барнауле при попытке продать около 200 кг минерала за 7 млн рублей.

Эксперты оценили общую стоимость изъятого нефрита в более чем 50 млн рублей. Он будет обращен в пользу государства. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Алтайскому краю