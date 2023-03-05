МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете

Правоохранители сообщили о разделении на пять уровней безопасности аккаунтов пользователей.

Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах. Соответствующей информацией через социальные сети поделились с гражданами страны в российских правоохранительных органах из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием "пароль"... Уровень 4: физический ключ - основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный "чистый" девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления. материалы полиуции

В карточках полиции говорится о том, что первый уровень защиты аккаунта (базовый) представляет из себя сильные пароли для важных сервисов, которые хранятся в менеджере паролей. Второй уровень (усиленный) связан с тем, что всех аккаунтах пользователя включена двухфакторная аутентификация, а также приводятся размышления об использовании специального приложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты (проактивном) владелец аккаунта использует физический ключ, а также ставит уникальные адреса и минимальные права, применяет аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права для всех приложений. В МВД подчеркнули, что защита аккаунтов для граждан - это не паранойя, а здравый смысл и осознанность в цифровом пространстве.

