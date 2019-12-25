Российских пенсионеров будут учить распознавать угрозы от мошенников

Максим Древаль сообщил о просветительских планах по обучению пожилых людей кибербезопасности.

Российское общество "Знание" планирует обучать пенсионеров распознавать угрозы от мошенников, так как пожилые люди наиболее уязвимы к подобного рода воздействиям. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал руководитель просветительской организации Максим Древаль. Эксперт уточнил, что в "Знания" есть необходимый опыт в вопросе и возможности по организации подобных мероприятий. Речь идет о том, что общество уже сталкивалось с проблемой кибербезопасности. Для решения этих вопросов был создан необходимый контент для разных возрастных категорий, включая молодых людей, чтобы помочь населению не попасться на обман аферистов. Сейчас фокус будет обращен именно на пожилых граждан.

До конца года для людей старших поколений мы проведём более 1300 лекций по всей стране, и особое внимание уделим теме кибербезопасности. Вижу нашу задачу не столько в информировании, сколько в том, чтобы научить людей распознавать угрозы, дать им знания и инструменты, которые позволят вовремя распознать опасность и не попасться на уловки. Максим Древаль, глава "Знания"

Максим Древаль рассказал, что, согласно проведенному социологическому опросу, который был организован в июле 2025 года совместно с ВЦИОМ, 74 процентов представителей старшего поколения, знакомых деятельностью общества "Знание", выразили доверие к этой просветительской организации.

Фото: Piter.tv