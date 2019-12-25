В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию в России

По словам Миронова, пенсионеры должны получать право на такую выплату в конце года.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести 13-ю пенсию в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, пенсионеры должны получать право на такую пенсию в конце года. Миронов подчеркнул, что с ее помощью пенсионеры смогли бы отметить Новый год и сделать своим близким подарки. Депутат добавил, что многие встречают праздник абсолютно с тем же, что у них каждый день, потому что больше у них ни на что не хватает денег.

Ранее в Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров.

Фото: pxhere.com