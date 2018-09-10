В Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров

Срок отпуска предлагают увеличить до 35 календарных дней.

Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, который внесут в палату парламента.

Авторами проекта выступили глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Отмечается, что отпуска предоставят работникам, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости. Срок отпуска предлагают увеличить до 35 календарных дней.

Фото: Piter.tv