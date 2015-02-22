  1. Главная
В Госдуме потребовали снизить тарифы на мобильную связь из-за постоянных отключений
По словам депутата, люди не должны платить за те услуги, которые они не получают.

Депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал снизить тарифы на мобильную связь из-за постоянных отключений. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, массовые отключения сети из-за атак беспилотников затрагивают большую часть регионов. Он также отметил, что люди не должны платить за те услуги, которые они не получают. Миронов считает, что операторам следует учитывать все дни и недели без связи и не брать лишних денег с абонентов.

Фото: Piter.tv

