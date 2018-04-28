Политолог Дудаков заявил, что Путин и Трамп могут достичь договоренности по Украине

Эксперт призвал учитывать, что для сближения сторон потребуется какое-то время.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут достичь договоренности по Украине. Об этом заявил политолог Малек Дудаков телеканалу "360".

По словам эксперта, этому должна поспособствовать ускоренная встреча двух лидеров. Дудаков отметил, что сама по себе новость о встрече Путина с Трампом является позитивной. Он уверен, что Москве и Вашингтону удастся прийти к каким-то договоренностям. При этом политолог призвал учитывать, что для сближения сторон потребуется какое-то время.

Фото: Piter.tv