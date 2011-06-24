Преподавателя техникума в Волхове подозревают в пытках сожительницы

Мужчина удерживал девушку в квартире дома по улице Ломоносова.

Росгвардейцы задержали жителя Волхова, которого подозревают в нанесении побоев и угрозе убийством сожительнице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям вечером 19 марта обратилась девушка с информацией о том, что подверглась домашнему насилию. Мужчина удерживал ее в квартире дома по улице Ломоносова, где наносил побои, угрожал расправой, принуждал снимать интимные видео и требовал оформить кредит на 500 тыс. рублей, а деньги отдать ему.

Потерпевшая сбежала из помещения, когда злоумышленник ненадолго уехал. Ночью 20 марта его приметы и описание автомобиля Mitsubishi Pajero передали всем дежурным нарядам.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили, что машина подъехала к торговому дому на улице Калинина, а из салона вышел мужчина, подходивший под описание разыскиваемого. Так был задержан 38-летний преподаватель местного техникума, он доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти