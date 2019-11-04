  1. Главная
Сегодня, 13:29
109
В Бурятии задержан руководитель фирмы-подрядчика за хищение бюджетных средств

В Бурятии задержан руководитель фирмы-подрядчика за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, 65-летнего руководителя организации подозревают в хищении средств при реализации государственной программы республики "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства". Фигурант заключил контракт по капитальному ремонту автодороги в селе Романовка протяженностью 810 метров. Общая сумма договора составила более 28 млн рублей.

Согласно документации щебеночно-песчано-гравийную смесь для проведения работ предприниматель должен был привозить с определенного карьера, но вместо этого он организовал несанкционированный карьер, чтобы рабочие добывали смесь в нем.

В результате действий подрядчика размер незаконно полученного им дохода составил свыше 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Республике Бурятия

Теги: бурятия, задержание, полиция, хищение бюджетных средств
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

