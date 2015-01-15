В результате криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров.

В Москве задержали сотрудников клиники, подозреваемых в обмане пенсионеров под предлогом оказания медуслуг. Об этом сообщила официальный представитель МДВ России Ирина Волк.

По данным следствия, в частной клинике пенсионерам ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, сотрудники заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам.

В результате криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров. Общий ущерб составил десятки миллионов рублей. Подозреваемых в мошенничестве руководителей и сотрудницу медицинской организации задержали сотрудники полици. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА