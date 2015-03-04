Отмечается, что мужчина совершил мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Из Турции депортировали россиянина, находившегося в розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленника передали в международном аэропорту Внуково представители правоохранительных органов Турции. Отмечается, что мужчина совершил мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в период с 2013-го по 2014 год мужчина и его сообщники мошенническим путем завладели квартирами собственницы. Ущерб превысил 12,3 млн рублей.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся за пределами России и был объявлен в международный розыск. В мае этого года разыскиваемого задержали за рубежом.

