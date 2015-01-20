По предварительной информации, участники группы обменяли свыше 200 тысяч поддельных долларов.

Полиция Москвы выявила канал сбыта фальшивой иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники приобретали поддельные иностранные банковские билеты. Встречи с поставщиками осуществлялись на многолюдных рынках. Подозреваемые реализовывали фальшивые купюры номиналом 100 и 50 долларов в обменных пунктах различных кредитных учреждений в Москве и других регионах России.

По предварительной информации, участники группы обменяли свыше 200 тысяч поддельных долларов. Сотрудники полиции пресекли деятельность троих граждан, причастных к сбыту фальшивых денежных знаков. В ходе следственных действий изъято свыше 530 фальшивых купюр на общую сумму более 53 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске задержали подозреваемую в сбыте фальсифицированных медицинских препаратов и изделий.

Видео: ГУ МВД России по Москве