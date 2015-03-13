В Хабаровске задержали подозреваемую в сбыте фальсифицированных медицинских препаратов и изделий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, женщина организовала ввоз из-за границы и сбыт лекарственных средств, которые содержали не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции. Товар приобретали косметологи и частные клиники на всей территории Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские изъяли более тысячи упаковок лекарств различных наименований, а также компьютер, средства связи и финансовую документацию. Возбуждено уголовное дело. Также полиция задержала сообщника подозреваемой.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
