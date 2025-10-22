Сумма незаконного дохода составила 4,3 млн рублей.

В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, с января 2024 года злоумышленники принимали деньги от клиентов онлайн-казино. Незаконная деятельность велась через площадки, на которых сообщники размещали данные приобретенных у третьих лиц банковских карт. Полученные средства конвертировались в криптовалюту, которая переводилась организаторам подпольного игорного бизнеса.

Сумма незаконного дохода составила 4,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых сотрудники полиции изъяли несколько сотен банковских карт, средства связи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА