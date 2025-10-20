Отмечается, что у одного из задержанных мужчин ранее была судимость за убийство.

В Клину пресекли хищение алюминиевых листов с труб надземной теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По данным ведомства, во время патрулирования на улице Новоямской сотрудники патрульно-постовой службы увидели двух мужчин, которые демонтировали металлические листы с труб надземной теплотрассы. При проверке документов правонарушители не смогли подтвердить правомерность своих действий

Отмечается, что у одного из мужчин ранее была судимость за убийство. В ходе осмотра изъято 20 алюминиевых листов. По словам задержанных, они собирались украсть пластины и сдать их в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья