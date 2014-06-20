Общая стоимость конфискованного составила свыше 500 тысяч рублей.

В Кабардино-Балкарии ликвидировали подпольный цех по производству крепких спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, нелегальная продукция была обнаружена в складском помещении на Лечинкаевском шоссе в Баксане, которое принадлежало 38-летнему местному жителю. Полицейские изъяли более 1500 бутылок с этикетками известных брендов, 460 литров спиртосодержащей жидкости, а также оборудование для розлива.

По данным проведенной экспертизы, крепость изъятой продукции не превышала 35 градусов при заявленных стандартах. Общая стоимость конфискованного составила свыше 500 тысяч рублей. По словам задержанного, он изготавливал поддельный алкоголь методом смешивания спирта с водой для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Кабардино-Балкарской Республике