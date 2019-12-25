В МВД рассказали, что необходимо сделать, если на карту пришли деньги от неизвестного

В банках существует услуга "возврат ошибочного перевода".

Мошенники могут использовать неожиданный перевод денег на карту как часть схемы обмана, а россиянам не следует возвращать ошибочный перевод самостоятельно. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции рекомендовали сразу же обратиться за помощью в банк.

Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций. сообщение киберполиции

В случае возникновения такой ситуации человеку следует убедиться, что денежные средства действительно поступили на банковский счет. Иногда мошенники рассылают пользователям поддельные уведомления о совершенных финансовых переводах. Баланс следует проверять только через официальный мобильный банкинг или сайт. Поступившие деньги не следует тратить. Требуется уведомить банк о поступлении, даже если речь идет о небольшой сумме. Расходование этих денег может быть признано неосновательным обогащением. Далее это повлечет за собой обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки.

Не возвращайте перевод самостоятельно. Если кто-то сообщает, что "ошибочно перевел деньги" и просит вернуть их на другие реквизиты, это может быть часть мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проходить только через банк. сообщение киберполиции

Напомним, что в некоторых банках предусмотрена безопасная функция "возврата ошибочного перевода" прямо через приложение. В частности, такая услуга предоставляется Сбером. Это решение исключает передачу данных посторонним и защищает от подделок. В МВД советуют сохранять всю переписку и звонки.

Фото: Piter.tv