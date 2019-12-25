В МВД предупредили о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Полиция рекомендует не вступать в диалог с аферистами, а обращаться в МВД.

Мошенники стали внедрять в России новую схему обмана граждан под предлогом оформления документов на техническое обслуживание газового оборудования. Криминальный сценарий связан с изменениями федерального законодательства от 2023 года, когда договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) заключались только со специализированной организацией. Соответствующими данными с журналистами поделились представители правоохранительных органов через присланные материалы.

Сотрудники полиции узнали, что потенциальной жертве звонит неизвестный и ссылается на изменения в законодательстве. Он сообщает о необходимости заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. Преступники во время звонка для убедительности сообщают "номер талона" на перезаключение договора по газоснабжению. Подтвердить его требуется на фишинговом сайте. После ввода контактных данных у человека появляется уведомление о якобы направлении SMS-сообщения. Затем аферисты перезванивают и просят продиктовать код из сообщения.

В дальнейшем схема развивается по стандартному сценарию: появляются "правоохранители" и "представители" других ведомств, сообщающие об угрозе утраты денег и необходимости их перевода на "безопасный счет". материалы МВД России

В МВД советуют в связи с распространением данного сценария мошенничества в случае поступления подобных звонков или сообщений не вступать в диалог, а звонить в полицию.

В Саратове полицейские пресекли попытку пятерых мигрантов-нелегалов сбежать от проверки.

Фото: Piter.tv