Задержанных привлекли к административной ответственности.

В Саратове полицейские пресекли попытку пятерых мигрантов-нелегалов сбежать от проверки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, сотрудники полиции в ходе проверки одной из строительных площадок выявили факты незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. Пятеро работавших на стройке мужчин пытались спрятаться в подвальном помещении.

В ходе проверки выяснилось, что иностранные граждане приехали в качестве туристов, но по факту занимались незаконной трудовой деятельностью. Их привлекли к административной ответственности. В отношении недобросовестных нанимателей проводится проверка.

Видео: ГУ МВД по Саратовской области