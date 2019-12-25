МВД рассказало, как мошенники обманывают фрилансеров

Когда продавец настаивает на предоплате или уверяет, что деньги уже перечислены - это повод насторожиться.

Злоумышленники в схеме обмана на биржах фриланса сначала запрашивают личные данные пользователей, а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции уточнили, что наиболее встречающимся сценарием обмана является тот, когда преступник представляет себя клиентом и просит перейти в мессенджер "для удобства". Там аферист сообщает, что уже совершил оплату через онлайн-платформу, и присылает ссылку для подтверждения платежа. Сайт при этом может быть поддельным и имеет адрес, отличающийся от адреса оригинала.

Мы провели анализ мошенничества, связанного с биржами фриланса. В большинстве случаев злоумышленники использовали одну и ту же схему. Сначала запрашивали личные данные пользователей: номер карты, ФИО, телефон, а затем присылали ссылку якобы для оплаты услуг. сообщение киберполиции

Реже злоумышленники выдают себя за фрилансеров или представителей платформы. В этом сценарии аферисты предлагают "оплатить доступ" к проектам, "активацию профиля" или "лицензию для работы". После перевода денежных средств пользователь теряет и средства, и доступ к своему аккаунту. Также важно обратить внимание на то, что мошенники создают фейковые профили специалистов для того, чтобы через них выманивать предоплаты у реальных заказчиков.

Раскрыта схема мошенников с переоформлением поврежденных посылок.

Фото: Piter.tv