Раскрыта схема мошенников с переоформлением поврежденных посылок

Аферисты просят жертву обмана назвать код из SMS,чтобы получить доступ к его личному кабинету.

Телефонные мошенники звонят россиянам от лица компаний, которые занимаются доставками, после чего сообщают, что их посылка была повреждена в пути. Соответствующую криминальную схему раскрыли журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ указали, что ради получения персональных данных человека аферисты якобы для "переоформления посылки" просят жертву назвать код из SMS. В реальности, обладая таким кодом, злоумышленники способны войти в личный кабинет жертвы и завладеть его личными сведениями.

Мошенники стали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку.

Фото: Piter.tv