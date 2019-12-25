Мошенники стали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

Также мошенники рассылают вредоносное вирусное ПО, замаскированное под видеоархив.

Мошенники со взломанных аккаунтов в мессенджерах стали рассылать пользователям социальных сетей файлы с видеороликами, которые устанавливают на мобильный телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники российских правоохранительных органов. В материалах, опубликованных МВД, говорится о том, что потенциальная жертва получает в мессенджере от своего знакомого сообщение со ссылкой на определенный медиконтент. Когда получатель откроет файл на мобильном телефоне, но в это же время на гаджет будет установлена программа удаленного доступа. С ее помощью злоумышленники могут вывести на свой электронный кошелек имеющиеся у потерпевшего денежные накопления. Позже жертва обмана узнает, что личная страница его знакомого была взломана.

В МВД рассказали, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на человека.

Фото: Piter.tv