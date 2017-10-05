В МВД рассказали, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на человека

С 1 ноября 2025 года один человек сможет оформить в совокупности не более 20 сим-карт у всех операторов.

Чтобы выяснить информацию о том, сколько сим-карт зарегистрировано на конкретного человека, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги", обратиться в службу поддержки или посетить офис мобильного оператора. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции уточнили, что если основной номер телефона не отображается в онлайн-сервисе, то, возможно, он зарегистрирован на старый паспорт россиянина. В этом случае пользователю нужно будет обратиться в офис оператора сотовой связи для обновления личной информации. Кроме этого в МВД указали на альтернативные способы проверки данных.

Самый простой и надежный способ — через портал "Госуслуги": авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел "SIM-карты", ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера — откажитесь от них. Это можно сделать прямо на "Госуслугах" или в салоне связи. пресс-служба киберполиции

По словам специалистов, россиянину важно проверить сим-карты, зарегистрированные на его документы. Иногда на один паспорт оформляют телефонные номера для детей, родителей или "на будущее". Однако сейчас такие ситуации могут вызвать проблемы. Проверка сведений о номерах у гражданина займет лишь несколько минут, но позволит избежать возможной блокировки обезопасит от оформления номеров мошенниками без ведома человека.

Мошенники могут получить с поддельными документами дубликат SIM-карты у оператора связи.

Фото: pxhere.com