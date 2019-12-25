ФСИН показала на ПМЮФ модель центра для осуждённых на принудительные работы

Наказание назначается за преступления небольшой и средней тяжести, но не применяется к некоторым категориям граждан.

На Петербургском международном юридическом форуме Федеральная служба исполнения наказаний представила модель быстровозводимого исправительного центра для осуждённых к принудительным работам. Объект рассчитан на 200 мест, пишет РБК.

Как рассказал представитель ведомства, в состав центра, помимо общежития для осуждённых, войдут трансформаторная и дизельная подстанции, площадка для сбора бытовых отходов, автомобильная парковка, а также зоны благоустройства — сквер и спортивная площадка.

Принудительные работы относятся к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и назначаются за преступления небольшой и средней тяжести. Однако они не применяются к инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам и другим категориям граждан, для которых существуют ограничения по трудоустройству.

Осуждённые трудоустраиваются в организациях различных форм собственности и работают по нормам трудового законодательства с учётом особенностей, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом. Из их заработной платы по решению суда удерживается от 5 до 20 процентов в доход государства. При этом они не могут самостоятельно сменить место работы — его определяет администрация центра. Ежегодный оплачиваемый отпуск для таких осуждённых составляет 18 календарных дней.

Представитель ФСИН уточнил, что исправительные центры могут создаваться не только в модульных зданиях. Компании по согласованию с управлениями ФСИН вправе использовать существующие объекты или строить новые за собственный счёт. Осуждённые, проживающие в таких центрах, могут быть привлечены к работе на этих предприятиях.

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Фото: legalforum.info