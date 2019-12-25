ОАЭ станут страной-гостем ПМЮФ-2025

Мероприятие пройдёт под названием "Право: уроки прошлого для мира будущего" и продлится с 19 по 21 мая в Петербурге.

Страна-гость тринадцатого Петербургского международного юридического форума, проходящего в мае 2025 года, — Объединённые Арабские Эмираты. Эту новость озвучил заместитель руководителя Фонда "Росконгресс" Армен Хачатрян на совместной пресс-конференции фонда и российского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие пройдёт под названием "Право: уроки прошлого для мира будущего" и продлится с 19 по 21 мая в Петербурге. Хачатрян акцентировал внимание на важности темы форума, подчеркивая значимость правовых норм как фундамента экономических отношений и инструмента объединения народов и государств ради общего процветания и прогресса в условиях стремительно меняющегося мира.

Представитель "Росконгресса" напомнил, что прошлогодняя конференция собрала свыше пяти тысяч делегатов из восьмидесяти одной страны и провела более ста двадцати деловых сессий с участием более семисот экспертов. По его словам, организаторы рассчитывают вновь привлечь лидеров юридических, бизнес-сообществ и политиков из разных уголков планеты.

Ранее мы сообщили о том, что аналитики спрогнозировали загрузку петербургских гостиниц в дни ПМЭФ.

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