Аналитики спрогнозировали загрузку петербургских гостиниц в дни ПМЭФ

Анализ бронирования показывает значительное увеличение спроса на проживание в городе во время форума.

Пресс-служба петербургского Комитета по развитию туризма сообщила ТАСС, что гостиницы, принимающие участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ожидают стопроцентную заполненность номеров на дни мероприятия. Остальные отели города достигнут стандартной для сезона загрузки — около 75–80%, уточнили в ведомстве.

Анализ бронирования показывает значительное увеличение спроса на проживание в городе во время форума — число забронированных мест вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

На время ПМЭФ-2025 участникам предлагаются различные варианты размещения по бюджетным и не очень бюджетным ценам. Стоимость проживания в гостиницах в эти даты может варьироваться от 8,9 тыс. до более чем 1,1 млн рублей за ночь в зависимости от уровня комфорта и категории номера. Самое доступное предложение — одноместное размещение в студии стандарта за 8,9 тыс. рублей в сутки. Самый дорогой вариант — люкс площадью от 106 кв. метров с джакузи, гидромассажным душем и полным набором премиальных услуг. Его цена составляет 1,114 млн рублей за ночь при размещении одного гостя и 1,117 млн — для двоих.

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