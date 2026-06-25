Зампред СБ РФ рассказал о попытках Запада создать в Европе марионеточные режимы.

Молдавия и Армения сейчас идут по тому же пути, который выбрал марионеточный режим на Украине. Соответствующее заявление сделал во время выступления на пленарном заседании XIV Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил, что после распада Советского Союза Североатлантический военный блок использовал против Москвы в качестве тарана собственные режимы-марионетки. В частности, по мнению эксперта, это происходило сначала в Грузии, а затем и на украинской территории в 2014 году. После этого киевский режим, по слова Дмитрия Медведева, превратился в рассадник русофобии.

Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: западные элиты сохраняют идеи расового и национального превосходства.

Фото и видео: официальный сайт Росконгресса