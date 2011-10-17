Медведев: западные элиты сохраняют идеи расового и национального превосходства

Зампред СБ РФ рассказал об угрозе коричневой чумы на Западе.

Западные политические элиты сохраняют идеи расового и национального превосходства на своей территории, так как "не добитый" во время Второй мировой войны нацизм нашел своих потомков в лице европейских чиновников, которые находятся сейчас у власти. Соответствующее заявление сделал во время выступления на пленарном заседании XIV Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил аудитории, что не стоит питать никаких иллюзий, когда читаешь строки Устава ООН. По его словам, красивый текст не смог за десятилетия вытравить из мышления недружественных для России стран идеи расового и национального превосходства.

Ведь не добитый в свое время нацизм нашел благодатную почву в среде идейных и, скажем прямо, прямых биологических потомков, часть которых сегодня стоят у руля европейской политики. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: Россия подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русских.

Фото и видео: официальный сайт Росконгресса