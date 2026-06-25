Москва скоро подаст в Международный суд Всемирной организации жалобу на прибалтийские государства из-за дискриминации и грубого нарушения прав русскоговорящих людей. Соответствующее заявление сделал во время выступления на пленарном заседании XIV Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник объяснил, что Россия задействует все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, дискриминирующих русскоговорящих людей. В частности, для этого существует международная конвенция 1965 года, напомнил Медведев.

Досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев поддержал выплату репараций бывшими метрополиями странам Глобального Юга.

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