Медведев поддержал выплату репараций бывшими метрополиями странам Глобального Юга

Также на форуме обсудили стратегию развития СПбГУ до 2035 года.

На пленарном заседании XIV Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался в поддержку идеи выплаты репараций странам, пострадавшим от колониальных практик. По его мнению, это станет важным шагом к защите интересов мирового большинства и восстановлению исторической справедливости. Он подчеркнул, что сейчас наиболее подходящий момент для таких требований, и первопроходцами здесь выступают государства Африки и Карибского бассейна. Россия, по его словам, готова поддерживать эти начинания, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Медведев отметил, что страны Глобального Юга смотрят на историю и нынешнюю ситуацию примерно так же, как и Россия. При этом он напомнил, что Российская империя, Советский Союз и современная Россия никогда не имели колоний и не совершали преступлений, характерных для европейских государств. В ходе форума также было зачитано приветственное слово президента Владимира Путина, который напомнил о необходимости укрепления верховенства права во всех сферах — от политики и экономики до международных отношений. Министр юстиции Константин Чуйченко, зачитавший обращение, подтвердил, что это остаётся ключевой задачей.

Помимо этого, на полях форума состоялось заседание Попечительского совета СПбГУ под председательством Дмитрия Медведева. Обсуждалась стратегия развития университета до 2035 года, включая строительство кампуса в Пушкинском районе и развитие научно-технологического центра Невская дельта. Было отмечено, что значительная часть инвестиций будет внебюджетной, а городские власти возьмут на себя создание инфраструктуры. Также на заседании затронули новые образовательные программы, индустриальные стажировки и цифровые решения.

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Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев