Моджтаба Хаменеи рассказал о законных права страны после понесенного ущерба из-за Израиля и США.

Иранское руководство "не искало и не ищет войны", но не откажется от своих законных прав и перейдет к "новому этапу" управления Ормузским проливом. Соответствующее заявление журналистам предоставили сотрудники пресс-службы местного политического деятеля Моджтабы Хаменеи. Текст обращения опубликовало новостное агентство Fars. В Тегеране отметили, что потребуют репарации от вашингтонской администрации и еврейского государства за нанесенный стране материальный и иной ущерб, а также погибших в результате атак США и Израиля. Верховный лидер Исламской республики пояснил, что его страна не откажется от законных прав ни при каких обстоятельствах. Власти намерены сохранить за собой управление международным водным транспортным коридором. Речь идет об одном их требований, которые были презентованы для начала переговоров с Белым домом.

Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репарации. Моджтаба Хаменеи, лидер Ирана

Говоря о "южных соседях" — странах Персидского залива, — иранский политический лидер призвал их "занять правильную сторону и не поддаваться лживым "обещаниям дьяволов". Ранее Моджтаба Хаменеи был ранен в результате израильского авиационного удара, при котором погиб его отец аятолла Али Хаменеи. А 12 марта в публичном пространстве появилось первое публичное нового лидера. С того момента он ни разу не появился перед общественностью.

