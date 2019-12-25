Мировые цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные торгов.

В ночь на 8 апреля июньские фьючерсы на марку Brent подешевели на 12,6% относительно предыдущего закрытия и оценивались в 91,92 доллара за баррель. Отмечается, что показатель упал ниже отметки в 92 доллара впервые с 23 марта. Также сообщается, что майские фьючерсы на марку WTI снизились на 16,6% и оценивались в 94,1 доллара.

Цены на газ в Европе также упали на фоне новостей о перемирии. Утром 8 апреля майские фьючерсы по индексу TTF подешевели до 529,3 доллара (-16,8%). Напомним, Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня.

