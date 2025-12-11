Медведев пошутил о дожде на Петербургском юридическом форуме

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал непогоду в Петербурге во время открытия XIV ПМЮФ.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, с юмором высказался о дождливой погоде, которая встретила участников XIV Петербургского международного юридического форума. Открывая пленарное заседание, он поприветствовал всех собравшихся и отметил, что погода сегодня не очень, но завтра обещают улучшение, поэтому дождь может быть лишь разогревом перед солнцем.

Модератор сессии заметила, что, несмотря на погоду, зал форума заполнен. На это Медведев с улыбкой ответил, что именно поэтому зал и полон — если бы светило солнце, половины присутствующих, вероятно, не было бы.

Медведев: ФРГ боится вывода войск США и хочет скорее заполучить ракеты.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев