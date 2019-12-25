МЧС предупреждает: 7 июля в Петербурге ливни, грозы и порывистый ветер

МЧС просит жителей и гостей города быть внимательными.

Завтра, 7 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди, местами — ливни с грозами. Ветер при грозе может быть порывистым.

Что делать при усилении ветра

Уберите с балконов и дворов хозяйственные вещи, закройте окна. Машину лучше поставить в гараж или подальше от деревьев и шатких конструкций. На улице обходите рекламные щиты, мосты, эстакады, линии электропередач и дома с неустойчивой кровлей.

Что делать при сильном дожде

По возможности оставайтесь дома или на работе, включите радио или проводное вещание.

Если дождь застал на улице — не спускайтесь в подземные переходы и подвалы. Укройтесь в зданиях выше уровня возможного подтопления. Если помещение начало затапливать, постарайтесь покинуть его и перейти на возвышенность. Если выйти нельзя — поднимитесь на верхние этажи, отключите электричество и газ, закройте окна и двери и сообщите о себе в МЧС по телефону 101.

В машине: не пытайтесь проехать через подтопленные участки. Перестройтесь в правый ряд, включите аварийку и остановитесь. Если вода начнёт прибывать быстро — покиньте авто и перейдите в безопасное место.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv