Температура ниже нормы сохранится в Петербурге в пятницу

Воздух в городе прогреется до +19…+21 градуса.

Синоптическую обстановку в Северной столице по-прежнему формирует южный антициклон. В пятницу днём небо будет подёрнуто переменной облачностью, однако существенных осадков не предвидится. По температурным показателям сегодняшний день окажется очень близок к вчерашнему. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести"

Воздух в городе прогреется до +19…+21 градуса. На территории Ленинградской области ожидается от +17 до +22 градусов. Северо-западный ветер останется слабым и умеренным – 3–8 м/с. Атмосферное давление начнёт снижаться, остановившись на отметке 763 мм ртутного столба, что всё ещё превышает климатические значения для этого времени года.

Стоит отметить, что минувшая ночь стала одной из самых прохладных с начала летнего сезона. Столбики термометров опустились до минимума в +9,2 градуса. За весь июнь холоднее было лишь в ночь на 2 июня.

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Фото: Piter.TV