МВД назвало дипфейк-аватары самой опасной технологией мошенников в России

Данил Филиппов привел статистику по криминальным эпизодам.

Дипфейк-аватар (AI Avatar), который общается с собеседником в режиме реального времени голосом знакомых, является самым опасным мошенническим инструментом на российской территории. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Следственного департамента при правоохранительных органах Данил Филиппов. Эксперт выступил на профильной сессии Петербургского международного юридического форума под названием "От виртуального к реальному 2.0: законодательные инициативы в сфере противодействия правонарушениям с использованием ИКТ". На данный момент специалисты знают о существовании свыше 150 тысяч онлайн-сервисов, которые могут генерировать дипфейки граждан.

Не нужно никаких подготовок и так далее, когда человек звонит и уже транслируется голос в режиме реального времени под знакомый. И человек перед собой видит то изображение, которое сгенерировано специально под тот сценарий, который разработан. Данил Филиппов, замглавы СУ МВД

Сотрудник МВД рассказал аудитории, что что в общей сожности с начала 2026 года жертвами аферистов с использованием дипфейков стали четыре тысячи человек. Однако схема пока что не так широко внедрена в криминальную деятельность, поэтому в будущем охват жертв обмана может быть гораздо больше.

Сотрудник транспортной организации задержан за кражу 180 литров дизельного топлива на железнодорожной станции Кириши.

Фото и видео: официальный сайт Росконгресса