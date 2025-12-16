Кипр выдал России задолжавшего 2,6 млрд рублей по налогам бизнесмена

Россиянина задержали в 2025 году.

Гражданина России, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 2,6 миллиарда рублей, экстрадировали с территории Кипра. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе расследования выяснилось, что с 2015 по 2019 год у бизнесмена было две коммерческие фирмы. Однако в налоговые органы он подавал декларации с ложными данными о договорах подряда. Общий ущерб оценили в 2,6 миллиарда рублей.

Когда правоохранители возбудили уголовное дело, должник решил скрыться за границей. Беглеца объявили в международный розыск.

В ходе отрудничеств российских полицейских с иностранными коллегами россиянина задержали на Кипре. После этого его экстрадировали на родину. Сегодня его передали в аэропорту Ларнаки и отправили в Москву.

Ранее мы сообщали, что Китай вернул в Россию мужчину, который выступал посредником при передаче от студентов взяток преподавателям одного из столичных вузов.

Видео: Генпрокуратура РФ