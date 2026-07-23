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В ЕС заявили об истерике Каллас после решения США по Украине

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На Кипре заявили, что военную помощь от США ВСУ не получат минимум до 2029 года.

Высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Москва представляет из себя якобы экзистенциальную угрозу для всего регионального сообщества,наполнено отчаянием из-за отказа вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе выделить Вооруженным силам Украины новую военную помощь. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что сейчас Белый дом и Госдеп погрязли в вооруженном затяжном конфликте с иранским руководством на Ближнем Востоке, поэтому местным чиновникам сейчас явно не до поддержки Банковой улицы.

После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь.

Алекс Христофору, эксперт

На Кипре заметили, что теперь 400 миллионов долларов не уйдут из  США как минимум в 2026 году.

Христофору: Каллас позорит ЕС своим незнанием значения торговли с Россией.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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