Суд Петербурга отказался рассматривать иск Генпрокуратуры к акционерам нефтетерминала

Иск Генпрокуратуры к акционерам Петербургского нефтяного терминала отклонили.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказался рассматривать иск Генпрокуратуры к действующему и 2 бывшим акционерам АО "Петербургский нефтяной терминал". Надзорное ведомство требовало изъять 45% акций компании и взыскать 4 млрд рублей дивидендов. Ответчиками по делу были председатель совета директоров терминала Елена Васильева, владеющая 45% акций, ее супруг Сергей Васильев и кипрская компания "Мобалко Холдингс Лимитед".

Генпрокуратура оспаривала сделки, заключенные в 2022 году. Тогда Сергей Васильев в рамках деофшоризации перевел себе 50% акций из иностранной компании, после чего передал их Елене Васильевой. По версии надзорного ведомства, при проведении операций были нарушены требования законодательства о порядке осуществления иностранных инвестиций. В связи с этим прокуратура требовала признать сделки ничтожными, однако суд отказался рассматривать иск.

Еще 55% акций нефтетерминала ранее были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Это произошло в 2025 году, а в июле 2026 года Росимущество передало полученный пакет компании "Росхим". Петербургский нефтяной терминал работает с 1996 года и относится к крупнейшим объектам по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его пропускная способность достигает 10 млн тонн в год.

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