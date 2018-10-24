В Петербурге в 2025 году более половины зон производства работ содержались без нарушений

По фактам затянувшихся работ вынесли 273 постановления на сумму свыше 32 млн рублей.

В прошлом году в Петербурге более половины зон производства работ содержались без нарушений. Было проверено свыше 21 тыс. объектов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 12 марта.

Сроки проведения работ помогают контролировать комплексы с искусственным интеллектом "Городовой". По фактам затянувшихся работ вынесли 273 постановления на сумму более 32 млн рублей. Особое внимание уделяли объектам, которые модернизировались в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", и ремонту домов.

Скверы и обновленные фасады появлялись без лишних неудобств для жителей благодаря постоянной профилактической поддержке ГАТИ в части содержания зон работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что нарушители правил зимней уборки в Петербурге были оштрафованы на 30 млн рублей. Специалисты следили, как очищают от снега дворы и частные территории, крыши нежилых зданий и прилегающие участки к зонам проведения работ.

