В Петербурге в 2025 году более половины зон производства работ содержались без нарушений
Сегодня, 10:58
По фактам затянувшихся работ вынесли 273 постановления на сумму свыше 32 млн рублей.

В прошлом году в Петербурге более половины зон производства работ содержались без нарушений. Было проверено свыше 21 тыс. объектов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 12 марта. 

Сроки проведения работ помогают контролировать комплексы с искусственным интеллектом "Городовой". По фактам затянувшихся работ вынесли 273 постановления на сумму более 32 млн рублей. Особое внимание уделяли объектам, которые модернизировались в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", и ремонту домов. 

Скверы и обновленные фасады появлялись без лишних неудобств для жителей благодаря постоянной профилактической поддержке ГАТИ в части содержания зон работ. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что нарушители правил зимней уборки в Петербурге были оштрафованы на 30 млн рублей. Специалисты следили, как очищают от снега дворы и частные территории, крыши нежилых зданий и прилегающие участки к зонам проведения работ.

Фото: Piter.TV 

