Роман Костенко

Секретарь комитета Верховной Рады (парламента Украины) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил американскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе в "нападении" на киевский режим после решения Вашингтона приостановить поставки военной помощи. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местной радиостанции NV. Депутат поднял вопрос о соглашении, достигнутом между Украиной и США о добыче полезных ископаемых. Он констатировал, что Киев подписал документ, но в результате получил уменьшения поставок оружия от Пентагона.

Так выглядит, что после того, как пришла эта администрация (имеется в виду администрация президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС) мы сами предложили, <…> чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали, и все хлопали в ладони, что мы сейчас это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали эти договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия. Роман Костенко, депутат Украины

Роман Костенко оценил заключенные с американцами договоренности. Он уверен, что на Украину было совершено совершили "нападение" двумя странами, одна из которых "забрала полезные ископаемые". Депутат призвал чиновников с Банковой улицы сделать выводы из такого сотрудничества с Вашингтоном и обратить больше внимания на работу с европейскими государствами. Парламентарий надеется, что власти будут искать денежные средства для закупки новых вооружений в различных уголках планеты. При этом политик признал факт того, что у США есть "критическая номенклатура оружия", которую могут предоставить только там.

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Фото и видео: YouTube / Radio NV