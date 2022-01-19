"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ

Роман Костенко прокомментировал действия ВСУ в российском приграничье.

Вооруженные силы Украины направили собственные войска в курское приграничье из-за того, что их все равно бы не хватило для улучшения бедственного положения армии киевского режима на Донбассе. Соответствующее заявление сделал местный секретарь профильного комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью бывшему парламентарию страны Бориславу Березе. Эксперт шоу заметил, что решение о начале боевых действий в российском регионе продиктовано пониманием властей в Киеве о том, что на фронте положение ВСУ граничит с катастрофой.

Глядя на военные карты, — очень сложно было бы теми силами, которые мы используем тут, на северном направлении, на Курском, — сложно было бы перехватить инициативу где-либо. Роман Костенко, депутат Украины

Как отметил Костенко, ВСУ не обладают достаточным количеством резервов и боеприпасов, чтобы изменить оперативное положение, в которое они попали.

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Фото и видео: YouTube / Борислав Береза