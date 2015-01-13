"Основной удар": в Раде испугались российской тактики

Роман Костенко оценил положение ВСУ из-за дефицита кадров.

Москва заставляет Вооруженные силы Украины растягивать войска по всей линии соприкосновения для того, чтобы найти слабое место и нанести основной удар по противнику. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Роман Костенко эфире местного "Радио НВ". Иностранный парламентарий заметил, что российские представители начали использовать такую тактику, так как понимают, что у армии киевского режима остается слабый мобилизационный потенциал и нехватка резервов в личном составе. По мнению эксперта, такой дефицит в ВСУ не позволяет солдатам обеспечивать оборону на всех участках регионального конфликта.

Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар. Роман Костенко, депутат Украины

"Наказание". В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Radio NV